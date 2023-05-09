好市多「A肝莓果」事件延燒，台北市衛生局5日接獲一名疑似個案通報，檢驗結果為「弱陽性」，疾病管制署今天公布複驗結果，A肝抗體為陰性，排除急性A型肝炎，證實為虛驚一場。
國內近期驗出進口莓果帶有A型肝炎病毒，引發消費者擔憂，近日新北、台北接連傳出有疑似食用莓果後驗出A肝陽性個案，其中新北個案為40多歲女性，昨天經疾管署複驗為陰性，暫時排除感染，另有3名曾食用莓果的家人也檢驗陰性。
至於台北市疑似個案，北市衛生局於5月5日接獲醫院通報，疫調發現個案曾於3月底到4月初食用好市多購買的冷凍綜合莓果，初步鑑驗結果為弱陽性，原檢體送疾管署進行複驗，個案的2名同住家人無急性病毒性A型肝炎症狀。
疾管署發言人羅一鈞今天說明，該名北市個案經昆陽實驗室複驗，A型肝炎IgM抗體為陰性，排除急性A型肝炎，且IgG抗體為陽性，顯示已有A型肝炎免疫力，證實先前的弱陽性檢驗結果為「偽陽性」。
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