疫情停辦3年的秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽6月11日回歸，為增加觀光效益，花蓮縣府與東管處共推「花蓮泛舟月」活動，6月1日至30日，凡民眾出示活動合作泛舟業者體驗收據發票，或泛舟鐵人三項報名證明，享有花蓮合作旅宿業者85折優惠；而於合作旅宿住宿，亦可享有泛舟85折優惠，鼓勵遊客住宿也參加泛舟活動。

縣府觀光處長張志翔表示，秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動是知名賽事，持續歡迎花蓮縣店家加入合作優惠店家行列，可上花蓮觀光資訊網查詢(https://tour-hualien.hl.gov.tw/Default.aspx)。

另外，張志翔說，選手和遊客不只可享優惠活動，11月底前只要在花蓮合法旅宿業住宿，並前往任三項指定旅遊點，即可參加「永續遊花蓮獎勵方案」自由行抽特斯拉活動，至獎勵方案活動網站登錄即可抽獎有機會帶回汽車大獎。

旅行社帶團20人以上至花蓮旅遊住宿，縣府則提供帶團獎勵金每晚5000元，結合天文、泡湯遊程還可獲得加碼獎勵金，鼓勵旅行社可趁獎勵期間多加推出花蓮特色套裝遊程。

張志翔表示，花蓮擁有美麗的山海，除透過泛舟欣賞沿途美景，縣府也舉辦「花蓮絕美步道活動」宣傳花蓮山林美景，即日起至11月30日，前往花蓮絕美20條步道，持「花蓮絕美步道字卡」與「指定拍照點」合照，並上傳活動網站，將依完成的步道提供不同獎項。歡迎前來花蓮的遊客及選手，同時來體驗花蓮的刺激樂趣與森林療癒。