網紅「勾起你心中的惡」開設的齊天國際先前標下新北市城鄉局的「翻轉新北永續城鄉政策推廣計畫」700萬標案，新北市議員林秉宥今總質詢時質疑該案效益，他表示，該案應在3月結案，但遲遲未有結果，他更提出標出五股夏綠地的網紅合作文，最少僅有31個讚數，他炮轟市府「將標案交給宣傳陰謀論、整天批評市府的網紅，非常不應該」。

林秉宥表示，他在參選期間就注意到該標案，該標案是翻轉新北永續城鄉政策推廣計畫，但卻要求要土木技術相關建照等條件，標案7名評選委員，僅有1人做傳播專業，其他做土木工程，不過，標案實際項目卻包含形象廣告、社群影片、活動紀實、帳戶優化等項目。

林秉宥說，該標案又以帳戶優化占了一半經費，但他查看城鄉局YouTube官網卻優化不確實，且＃五股夏綠地的IG貼文讚數相當少，合作網紅的追蹤數也不多，他了解網路宣傳有價碼、市府要宣傳績效，但這個績效無法接受，且標案合作至3月31日截止後，城鄉局YouTube績效一直掉，觸及數暴減。

他直言，市府花了700萬養人，看看影片，時間到後卻都沒有績效，呼籲市府不要將標案交給宣傳陰謀論、批評市府的網紅，非常不應該，他會持續監督相關效益。