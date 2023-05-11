林詹珍妹（中）為孫女搶跟柯震東（左）、蔡凡熙合照。（華映提供）

由陳潔瑤執導的溫馨感人電影《哈勇家》，找來黃瀞怡（小薰）、陳宇及新人林亭莉和黃信赫及許多素人演員共同演出，其中陳潔瑤在第59屆金馬獎獲得最佳導演，而素人演員林詹珍妹獲最佳女配角。電影也接連在國際上受到肯定，獲得歐美多個重量級影展邀請，頗有歐洲女星架式的林詹珍妹也在四月底時和陳潔瑤一起飛往義大利參加遠東電影節。

己經70多歲的林詹珍妹本來擔心身體無法負擔長途飛行，一直難以下定決心出發，但全劇組的演員得知消息，紛紛在群組不停發訊息鼓勵她前往，更說她的一頭白髮再加上個人魅力，有如歐洲女星的架式，非常適合到義大利為電影造勢，讓她鼓起勇氣決定前往義大利，特別準備了一些充滿泰雅族特色的服飾，和觀眾進行交流。

此次許多台灣電影《查無此心》、《黑的教育》等作品也都獲邀義大利遠東電節，讓在台灣不常碰面的電影人，反而在義大利變得更熟悉，許多前往的導演們和演員們都一同參與了台灣之夜等活動，林詹珍妹只要碰到《黑的教育》的導演柯震東和演員蔡凡熙就會一直想要和他們合照，被問到怎麼一直找小鮮肉合照？她笑著表示家中的孫女是柯震東的粉絲，出發前就一直希望阿嬤能和偶像拍合照，自己一直記得孫女的期待，一見到柯震東就想著要拍張照片讓孫女開心。