全家聯手瓦城泰統集團，集結旗下8大餐飲品牌，推出「全家」會員跨界專屬好康，出示APP會員條碼，即享滿額現折或贈菜會員禮遇回饋二擇一。（全家提供）

瞄準夏日味蕾，7-11涼麵、星級滷味均以實惠價格守護小資族荷包。（7-11提供）

萊爾富5月12日至5月14日推出母親節愛禮限時3天指定商品下殺3.3折起。（萊爾富提供）

氣溫攀升帶動超商清涼美食買氣，全家為1600萬會員整理初夏3大吃喝攻略，7-11也看準商機推出涼麵和「星級饗宴-滷味」優惠活動，推薦一餐可控制在百元內的小資消暑套餐。萊爾富限時3天推「母親節愛禮」優惠，指定商品享最低下殺3.3折。

全家聯手全國最大泰式連鎖餐飲集團—瓦城泰統集團，集結旗下8大餐飲品牌，推出會員跨界專屬好康。自15日至30日平日期間，凡全家會員至瓦城集團全台逾140間餐廳消費（含瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI、月月、樂子、大心共8大品牌），限時12天，只要出示全家APP會員條碼，即享滿額現折或贈菜回饋二擇一。

週末梅雨鋒面報到使天氣轉涼，全家攜手米其林必比登推薦百年中藥舖博仁堂與永豐餘生技GREEN＆SAFE，實體店舖獨家開賣「博仁堂涼茶」、「仙楂洛神飲」與2款漢方藥膳補湯「四君四臣排骨湯」及「首烏養氣排骨湯」，不僅是夏日食補首選，更可袪濕、養氣。即日起至30日，「全家」電商平台「全家行動購」更推博仁堂商品單筆消費滿300元現折50元獨家優惠。

另Let’s Café推2款季節限定「宇宙杯」新杯身，包含以星雲爆發與黃色雲霧設計的「藍色漫遊宇宙款」及融合星雲旋渦的「粉色星球款」。16日前買Let’s Café經典、特濃系列享任選第2杯7折優惠，「全家」APP更推出「冰咖VERSE轉轉樂」活動，天天可抽Let’s Café優惠券，還有機會獲得誠品生活100元電子抵用券、LINE TAXI 15元乘車券等。

7-11即日起祭出涼麵全品項49元起優惠價，近期除了中式經典麻醬風味人氣不敗品項強勢回歸，異國風味的涼麵也備受消費者青睞，像是日式風味的「泡菜冷烏龍麵」使用日本配方滑溜Q彈的烏龍麵及韓國直輸清脆的韓式泡菜，微辣爽口相當過癮。另外還有以和風洋食為概念開發，7-ELEVEN西式料理品牌「Ohlala」大獲好評的「鮮蝦明太子冷義大利麵」，為市面上少見的冷義大利麵結構，搭配使用100％日本博多助宗鱈明太子，和辣味唐辛子奶油醬佐柚香明太子醬特調濃郁白醬，口感清爽不膩口。

7-11發現搭餐的配菜型商品因為可依據個人食量掌握份量，是許多外食族的夏季首選，特別是「星級饗宴-滷味」有超過20款豐富的品項選擇，由新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘．飯．麵」主廚指導監製，以10多種中藥材、辛香料製成獨門滷汁，充分滷煮的食材為港式口味且鹹甜適中，可搭配涼麵作為開胃小菜，或單獨做為解饞小點。即日起至5月30日「星級饗宴-滷味」全品項可享任選4入85折優惠，OPEN POINT會員使用指定支付工具滿100元還可加贈10點OPEN POINT點數。

萊爾富12日至14日限時3天推出「母親節愛禮」優惠活動，指定商品享最低下殺3.3折，像是享用母親節蛋糕少不了的拍檔-咖啡，萊爾富寵愛喜歡喝咖啡的媽咪推出現煮咖啡特惠價，單杯原價45元的Hi Café大杯冰／熱美式咖啡只要15元，每人限購1杯，每店限量50杯；搶不到15元咖啡的民眾也不用氣餒，同一期間萊爾富門市也有特濃美式／特濃拿鐵咖啡同品項第二件1元的活動，包含Hi Café系列的大杯冰／熱特濃美式咖啡與大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡，折扣也達5.1折，單杯最低只要28元。

針對喜好便利、獨鍾罐裝咖啡的民眾，也可選日本人氣商品喬亞滴濾無糖黑咖啡與滴濾拿鐵咖啡，原單件售價39元，活動期間享2件59元，等於現省19元，現打7.6折。不喜歡咖啡的媽咪同時段也推適合夏日清涼消暑的CheersEX強氣泡水500 mL享買1送1、OOHA氣泡飲500mL系列享任選第2件10元等；還有適合照顧媽咪身體的雞精好禮，最低直接下殺6.2折，例如原價79元的白蘭氏雙認證雞精68mL享特價49元等。