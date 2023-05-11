台中捷運10日中午發生重大意外，豐樂公園站旁附近工地施工，大型吊車吊掛鋼樑建材時掉砸落，貫穿捷運車廂。台北捷運公司11日表示，目前異物偵測系統必須要撞到才會停下，且無高空墜落物偵測。今日已發布新的通告，包括授權現場人員立即處置，如阻擋月台車門關閉，並將緊急停車裝置安裝在詢問處，未來月台是否裝設也可以討論。

中捷今日說明，確認有異狀後，僅有短短13秒時間反應，隨車人員企圖拿出鑰匙開啟駕駛蓋板，但時間太急促，才發生後續碰撞，保全人員與隨車員的應變皆符合SOP，但事發時間和應變時間較短。但許多民眾仍對中捷反應時間及應變SOP，抱持安全疑慮。

無黨籍台北市議員林亮君於議會交通部門質詢中問及，北捷文湖線及發生事故的中捷同為無人駕駛自動系統，隨車人員配置如何？北捷回覆，文湖線大直至松山機場路段配有35名隨車人員。

北捷總經理黃清信說明，文湖線並非全時段、全路段做隨車配置，無人駕駛系統不一定要配隨車人員，但通車初期為加強故障排除、提升服務品質，而配隨車人員，隨系統穩定度提升後逐步退場，因此目前將隨車人員留在地下段、路段也較長的大直至松山機場路段。

社民黨議員苗博雅質疑，中捷其實反應時間不只13秒，站內保全員發現時距離撞上還有31秒。列車關門，隨車人員發車後發現有異狀呼叫行控中心，距離撞擊還有19秒。列車離站後還有15秒，但卻在撞到後才開始煞車，經過7秒才完全停下來，這是正常反應時間？

苗博雅要求，中捷事故發生4大問題，包含高空作業工安管理、軌道異物偵測失效、人員示警無效及自動駕駛無法停止。北捷文湖線、淡水信義線、松山新店線及環狀線都有高架路段，必須作全面檢討以確保乘客安全。

黃清信說，過去經驗有樹枝、廣告物帆布等侵入軌道，但沒有想過會有巨大鋼筋。今日已發布通告，未來將列入工具說明書，從程序面和設備面做優化，包含已經授權現場人員立即處置再回報行控中心，避免行控中心無法理解現場狀況，處置則如阻擋月台車門關閉，卡住車門在系統設計是安全狀態，車門的夾力也有安全裝置，會再打開。

黃清信說明，設備面則會把緊急停車裝置安裝在詢問處，保全可用對講機聯絡站內人員，未來月台是否裝設也可以討論。

黃清信坦言，異物偵測系統基本上要實體接觸才會驅動，系統撞到才會停下，也無高空墜落的偵測，未來會檢討如何進行遠距偵測的系統安裝。