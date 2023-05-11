10日台中捷運發生重大事故，有網友看了事發影片後，發現當時搭車的外籍老師反應相當機警；車廂內部監視器畫面約在影片00'18處。（影片／中時新聞網）

台中捷運昨（10）日發生重大事故，綠線豐樂公園站附近施工建案的大型吊臂突然墜落，不僅砸穿捷運列車，也釀成1死10傷的悲劇。就有網友看了捷運車廂內部的監視器影片後，發現穿著綠衣的加拿大外師反應機警，當其他乘客還在竄逃時，他迅速倒地並用雙手護頭，讓這名網友直說，「這是不是最佳求生的典範？」

原PO在PTT八卦板以「中捷綠衣男的物理是不是唸得不錯？」為題發文，表示他看了事發當下的車廂監視器影片，發現畫面中左側一名穿著綠色衣服的男子反應機靈，直說：「當隨車人員傻眼、杵在那邊不動時，綠衣男彷彿計算完接下來會發生的事情」。

從影片中可見，當吊臂砸中車廂之際，其他乘客慌亂地往後方奔逃，僅有這名綠衣男迅速臥倒在地，全身筆直地面對衝擊方向，還用手保護頭部準備接受撞擊，而下一秒，許多乘客都摔得東倒西歪，僅有這名綠衣男穩若泰山。原PO不禁好奇：「綠衣男是不是最佳求生的典範？」

貼文曝光後，引發熱烈討論，「就那個加拿大人啊，就說台灣人過太爽要說幾遍，沒危機意識」、「有點東西欸」、「反應真的迅速」、「人家一開始就在隨車人員旁指導，後來看不行就趕緊趴下護頭」、「懂得思考，臨機應變」、「只有老外在狀況內」。

事件發生後，這名加拿大籍的外師被送醫治療，他表示，當時列車本來停在月台上，車門仍然敞開，突然就傳來一聲巨響，接著就看到吊臂墜落，一時之間粉塵、尖叫聲四起，車門竟然也在這時關閉，捷運列車準備發動離站，一旁站務人員見狀立刻大喊「不要開車」，還有一名女子對著手中對講機大喊，結果列車還是照常發動，最後造成傷亡，讓這名外師感到納悶：「不知道為什麼車子還是啟動了？」