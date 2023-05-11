鄰近中正、萬華兩區的和平醫院，在SARS、新冠肺炎2次大疫，都肩負收治感染者的重責大任，導致以老年人為主的當地居民受到嚴重的醫療排擠。新冠解封後，又因醫護離職潮，造成一床難求的窘境。中正、萬華地區約30～40名里長預計明日走上街頭，到和平醫院抗議，呼籲政府另立收治感染者的園區，同時補足和平醫院流失的人力，將和平醫院還給社區。

今年是SARS疫情20週年、新冠首波本土疫情2週年，中正、萬華地區在里長聯誼會的號召下，數十名里長將代表民眾走上街頭，選在國際護理師節這天共同發聲，呼籲衛福部、北市府另設大型的傳染病專責醫院，將和平醫院還給社區，加強社區照顧、社區預防，讓社區有能力可以協助居民。

參與串連的中正區忠勤里里長方荷生表示，新冠疫情嚴重時，和平醫院幾乎停擺，中正、萬華區區民、老人、小孩的就醫權益造成很大的影響。政府僅公布多少人得到新冠肺炎往生，並沒有公告有多少老人因為延誤就醫往生，此次中正、萬華里長將共同上街挺和平醫院，也將動員議員、立法委員共同發聲，目前已有數十名里長報名參與。

台北市里長聯誼會會長陳木松指出，和平醫院如今面臨人力少，空有病床卻無法使用的窘境。方荷生對和平醫護人員表達感謝，經歷這次的疫情，醫院因離職潮，人力少了3分之1。他呼籲政府正視此問題，將醫護人力補足，解決居民的就醫問題。

由於和平醫院已經歷了2次疫情，方荷生認為政府也必須負起責任，是時候做出突破。他呼籲政府在疫後建置專收感染者的園區，每間房間都是獨立隔離病房，且平時就做好演練，勿將重擔完全加諸在和平醫院身上。