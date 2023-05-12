農委會主委陳吉仲（中）表示，「人事都是不實揣測」。（林良齊攝）

外界也關注即將在6月登場的台北農產運銷股份有限公司董事會改選，並關注現任總經理翁震炘是否會留任或是返回農委會擔任參議，且農糧署署長胡忠一近日將退休，外界更傳言台農發董事長洪忠修可望接任該職，農委會主委陳吉仲表示，「人事都是不實揣測」。

陳吉仲今天受訪時表示，北農將在6月改選，過去農委會跟台北市政府密切合作，因此在北農創造許多的佳績，因為有冷鏈等，蔬果的價格因此提升，如5年前蔬菜平均每公斤24元，現在達32塊，5年前水果水果均價為每公斤35塊，現在已達49塊，這個就是因為冷鏈品質做好。

陳吉仲說，大台北地區的所有的消費者，去年由北農提供的產銷履歷跟有機蔬果佔比達4成5，如北農也推動預約拍賣制度的，並積極改建中，也配合農委會推動質譜儀快篩及市府要求的實名制，確保所有的蔬果都要是安全的，績效樂於跟北市府密切合作，相關的人事會等改選完後才會決定。