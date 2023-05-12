台中六房媽廟12日辦「雙后護捷運 祈福大台中」活動，眾人上午8時跟著「捷運媽」、「生意媽」從捷運高鐵台中站出發至北屯總站，再踏上回程。（潘虹恩攝）

台中捷運日前發生列車撞上掉落的工地吊臂釀1死10傷事故，12日為事發第3天，適逢媽祖生日，台中市六房媽12日搭乘捷運出巡，由烏日出發至北屯，為中捷與乘客祈福；理事長黃義村表示，六房媽每年有搭乘捷運「出巡」傳統，今年剛好遇到中捷發生工安事件，今日出巡祈求乘客平安、順利。

台中市六房媽廟過去在中捷通車時，曾替中捷舉辦捷運通車祈安法會，後續每1年都會在農曆3月23日媽祖生日搭乘捷運「出巡」；12日上午，台中六房媽廟12日辦「雙后護捷運 祈福大台中」活動，眾人上午8時跟著「捷運媽」、「生意媽」從捷運高鐵台中站出發，搭乘捷運前往北屯總站，並到北屯舊社南興宮，再踏上回程。

黃義村說，過去六房媽廟宇設在北屯，就在中捷公司旁邊，這幾年才陸續遷來烏日。中捷剛開始營運時，六房媽曾替中捷舉辦祈福大法會，後來延續下來，六房媽每年都會坐捷運出巡；現在大家比較少徒步「迓媽祖」，因為徒步到北屯有點距離，六房媽都是坐捷運出巡，一路保佑中捷員工與旅客平安順利。

黃義村表示，每年農曆3月23日「媽祖生」這天，六房媽固定坐捷運出巡，中捷公司也會準備香案向媽祖參拜，祈求媽祖保庇所有員工；今年剛好遇到中捷發生重大工安事件，捷運媽與生意媽今早出發，祈求旅客坐車平安、中捷公司營運順利，也祝福大台中所有人坐捷運都很安心、賺大錢。

台中市議員吳瓊華往年都會親自或派員前去接駕，她表示，當時捷運開通六房媽就有去祈福，因此每年誕辰時都會去搭捷運祈福。