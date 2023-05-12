劉至翰（左）上王宜安主持的《健康點點名》。（中天新聞提供）

男星劉至翰受邀上中天YT頻道節目《健康點點名》，主題跟視力小偷「青光眼」有關。近期復出拍8點檔的劉至翰沉寂一陣子，日前自曝拍實境秀負債上千萬，提到有朋友當他的面把100萬借據撕掉，讓他很感念，對他而言事情發生就是要去解決，條列分析償還的順序，也預計今年能把小金額的債務還完，目前就剩下2個金額比較大的，也會陸續想辦法解決。

劉至翰在前幾年出現兩眼視力模糊，進一步檢查才發現本身有家族性遺傳的青光眼，他會發現是家族遺傳，是因為在照顧爺爺時發現使用同一款眼藥水，一問之下才知道除了爺爺以外，爸爸劉尚謙也患有青光眼，「我也在那一刻才知道我們劉家男人都有青光眼。」

回想在青光眼手術前，拍戲時雖說沒有太大影響，但看演對手戲的演員都會變朦朧美，但上綜藝節目錄影時倒有些困擾，像是製作單位寫字板或大字報CUE他，會因為字太細，完全看不到，他記得有一次錄影多虧工作人員把字描粗：「工作人員很厲害，不知道他為什麼知道粗線條我就看的到，他就把字描的很粗，我馬上看得很清楚。」該集將於本周五《健康我＋1》YT頻道（https://reurl.cc/2Wpo0m）上架。