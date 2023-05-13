主打米餅米食專家的「旺旺集團-宜蘭食品」，首度參展2023國際蔬食文化節。（宜蘭食品提供）

攤位受歡迎零嘴包括「米小餅-紅麴口味」、「黑豆米果」、「凍痴飲料（楊枝甘露口味）」，讓工作人員趕忙著補貨。（宜蘭食品提供）

喜愛冰沙的民眾也能嘗試多元吃法的「凍痴飲料」，常溫是飲料，冷凍則變雪糕，就連年長者都喜愛。（朱世凱攝）

旺旺集團-宜蘭食品攤位湧現爆多人潮，勾起大眾童年回憶。（朱世凱攝）

台灣素食人口飆破330萬人，位居全球第二，隨著健身與環保意識抬頭，轉向少葷餐點的彈性蔬食者漸增，儼然成為流行新「食」尚。「2023國際蔬食文化節」即起至15日於世貿一館開展，主打米餅米食專家的「旺旺集團-宜蘭食品」也首度參展並擺出多款素食系列零嘴，儘管天公不作美，現場仍湧入大批人潮，不只小禮全送完，更有OL試吃後直喊「我要請公司訂至少5箱」，受歡迎程度不言而喻。

「旺旺集團-宜蘭食品」互動攤位設於B、Ｄ區域，恰逢旺旺集團60周年便推眾多優惠回饋，包含買二包就送精美提袋、買三送一等好康，並透過試吃勾起一票民眾回憶殺。參展品項包括「米小餅-紅麴口味」，非油炸處理加上養身紅麴粉，就連觀展的法師都稱讚「很像小時候吃的米餅，滿懷念的！」堪稱展場上最受矚目的明星商品。

另有以健康獨門烘烤技術製成、擁有粒粒青仁黑豆的「黑豆米果」，同樣擄獲吃素族群的心，曾在社群上被網友力推「想要滿足喀滋喀滋口感，又怕吃得太負擔的人，很推薦吃這個！」天氣漸熱，傾向吃冰解暑的消費者就選「凍痴飲料」，常溫是飲料，冷凍則變雪糕，多元吃法融合經典港式甜品「楊枝甘露」口味，客群相當廣，有試吃民眾立刻豎起大拇指，並透過視訊方式向家人力薦。

大眾耳熟能詳的經典「旺仔牛奶」、「旺仔米餅」也可在展場挑選，若想在家嘗到美味，也能透過超商賣場或是旺旺官方旗艦店等電商平台輕鬆下訂；另出門在外擔心病菌上門，也可至會場挑選展場獨家「水神」潔淨組與居家組，原價947元，直接下殺到659元。即起至15日，只要掃描QRcode並下載蔬福生活APP就能免費參加「2023國際蔬食文化節」。