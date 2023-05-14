新竹縣尖石鄉玉峰村的五月桃成熟了，有別去年受到天候影響減產，今年氣候穩定，陽光雨水均充足，預估可帶來200噸收穫。為促銷在地五月桃，尖石鄉公所除了在14日舉辦實體展售會，也推出網購平台，讓民眾吃到五月桃更方便。公所表示，尖石小農遵循自然農法，種出優質農產品，同時也盼五月桃能拉抬其他農產銷售熱度。

尖石鄉長曾國大指出，去年五月桃開花期受到大雨影響，導致減產1到2成，今年天候狀況穩定，近期陽光跟雨水俱充足，有利五月桃生長，預估今年產期可到6月中旬，整體產量將達200噸。

五月桃產季預計到6月中旬，今年預估產量達200噸。（尖石鄉公所提供／邱立雅竹縣傳真）

為促進五月桃銷售及讓外地民眾皆能有機會品嘗五月桃的鮮甜，尖石鄉公所14日在玉峰村玉峰大橋旁舉辦五月桃展售活動。曾國大表示，多年來推廣，尖石五月桃已有知名度，展售會也吸引不少遊客前來。由於目前產季初始，還要觀察後續銷售狀況，根據過去經驗，預期銷售狀況樂觀，若果農提出需求，公所將持續協助辦理各種行銷活動。

由於玉峰村路途較遠，尖石鄉公所在疫情期間便推出五月桃網路銷售平台，迄今已有3年，此次網購還有專屬優惠，團單買10送1，還有個人訂購限量前60盒免運活動。另外，也可以電話聯繫在地小農，直購在地農特產。

新竹縣府原民處表示，五月桃是玉峰在地小農辛苦一整年的結晶，他們遵循自然農法，堅持不使用化學農藥及肥料栽種，希望讓民眾買到最高品質的農產品。除了五月桃之外，也推薦在地草莓、小黃瓜、高山高麗菜等高品質農特產。