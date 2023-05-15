高雄市野鳥學會總幹事林昆海指出，多年前，曾發生過盜獵事件，黑市1隻喊到1、2萬元，呼籲大家共同支持鳥會保育行動。（柯宗緯攝）

，今早則調整議會監視器角度，全面監控防止黃鸝被盜獵。（柯宗緯攝）

二級保育鳥類黃鸝現蹤高雄市議會旁的樹梢，近日有鳥友通報有對黃鸝母子在巢，卻有不肖人士持長竿、網子虎視眈眈，志工緊急發起行動保護，防止被盜獵，高市議會昨配合拉起封鎖線，今（15）日再架設監視器監控，眾人將守護直到黃鸝雛鳥長大離巢。

高雄市野鳥學會表示，13日下午鳥友發現高市議會有一巢即將離巢的黃鸝，附近赫然發現有可疑人士帶著長桿和網具，似乎想盜獵黃鸝幼鳥。經高雄鳥會黃鸝保育行動團隊緊急採取行動，調集人員在夜間接力守護，隔天早上5時38分觀察到母鳥餵食，順利度過最驚險的一夜。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海指出，入夜後的黃鸝鳥特別危險，因此昨天跟前天晚上各安排2位正修科大學生值夜班守護，白天則有很多鳥友跟攝影師在場，昨天高市議會派員拉起封鎖線，今早則調整議會監視器角度，全面監控防止黃鸝被盜獵，目前雛鳥已站出巢外，預計這2、3天離巢，感謝市議會及負責協調的議員邱俊憲。

林昆海提到，據今年3月普查資料顯示，高雄綠地面積大，目前約有100隻黃鸝，數量為全國最多。而多年前，在澄清湖曾發生過盜獵事件，黑市1隻喊到1、2萬元，呼籲大家共同支持鳥會保育行動。