高雄市美濃區及六龜區今天上午突然發生停電事故，因波及4000多名住戶，有人因此開車直接到電力公司求助，也有人透過臉書討論，表示鄰里長很多人外出旅遊，只能靠自己盯搶救進度，台電公司表示，停電是因配電線路避雷器故障，經人員搶修後，均已全數復電。

台電公司指出，今天上午7時47分因配電線路避雷器故障事故，造成高雄市六龜區新威段、美濃區中華路及光明路等一帶計4154戶停電，台電鳳山區處獲報後立即派員赴現場搶修，於8時54分先復電3423戶，剩餘731戶於9時24分全數復電。