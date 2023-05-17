這次不是動物 台電揭高雄美濃、六龜4千餘戶大停電原因 14:402023/05/17 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市美濃區及六龜區今天上午突然發生停電事故，波及4000多名住戶，台電公司表示，停電是因配電線路避雷器故障，經人員搶修後，均已全數復電。（台電公司提供／林雅惠高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市美濃區及六龜區今天上午突然發生停電事故，因波及4000多名住戶，有人因此開車直接到電力公司求助，也有人透過臉書討論，表示鄰里長很多人外出旅遊，只能靠自己盯搶救進度，台電公司表示，停電是因配電線路避雷器故障，經人員搶修後，均已全數復電。 台電公司指出，今天上午7時47分因配電線路避雷器故障事故，造成高雄市六龜區新威段、美濃區中華路及光明路等一帶計4154戶停電，台電鳳山區處獲報後立即派員赴現場搶修，於8時54分先復電3423戶，剩餘731戶於9時24分全數復電。 #這次 #動物 #美濃 #六龜 #4千 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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