台南防疫專線啟用1193天接聽服務超過42萬通電話，今天舉辦感恩茶會感謝相關人員。（曹婷婷攝）

台南防疫專線啟用1193天接聽逾42萬通以上電話，不分晝夜、假日提供服務，本月底將正式退場，台南市政府衛生局今天舉辦感恩茶會，感謝防疫專線人員守護市民；防疫人員吐露有從加拿大返台民眾致電「謝謝讓我沒有遺憾」，但也有防疫人員卻遭嗆「林北等一下讓你吃慶記」，只能苦笑。

衛生福利部疾病管制署署長莊人祥今天也專程南下，感謝防疫期間，相關人員的努力付出與貢獻，才能讓新冠肺炎疫情安然順利度過並頒獎給防疫相關單位與人員，肯定大家這一路走來的辛勞。

市長黃偉哲也感謝3年來投入防疫的每一位夥伴，他說，防疫專線是防疫重要一環，疫情期間台南市能創下全國確診率、病例數最低的紀錄，有賴防疫專線、專責醫院等防疫最前線，眾人攜手合作，「每個人都是防疫英雄」。

衛生局疾管科科長林曉玫也說，回顧過去3年，防疫專線人員24小時堅守崗位，協助市民排解各類疑難問題，她自己永遠都忘不了手機不離身，即使洗澡也不例外的日子。

衛生局統計，台南從2020年2月23日啟用24小時防疫專線，經歷1193天，共接通42萬6962通電話，尤其，去年4月疫情攀上高峰，單日最高接話量更是超過4000通，值班人員即使深夜也要把電話轉接到手機，24小時不間斷服務，還有人講電話講到燒聲、耳朵聽不清楚等。

多名防疫專線人員也分享疫情遇到的各種感動與難忘經驗，有防疫人員吐露，疫情初期有位從加拿大返台的民眾，匆忙返台探望在病重的母親，透過防疫專線安排緊急協助採檢、防疫計程車送到醫院時，這名穿著厚厚隔離衣站在母親面前，母女相視而笑，20分鐘後，這位媽媽就離世了，這名小姐事後致電感謝「謝謝你們，讓我們母女沒有遺憾！」

但也有防疫人員卻是遭到被嗆「林北等一下請你吃慶記」，讓他掛上電話還一直在想，「為什麼沒事要請我吃慶記？」後來才意會對方是極度不爽假日被致電關切，非常無言。

南市府表示，因應5月1日起COVID_19將自第5類法定傳染病改為第4類，中央流行疫情指揮中心同步解編，防疫專線也完成階段性任務，將於5月31日功成身退。