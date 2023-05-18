高雄市鳳山區正義里、新武里、老爺里一帶稍早路燈停電。（李雅靜提供）

高雄市鳳山區正義里、新武里、老爺里一帶稍早路燈停電，高市議員李雅靜直說，路燈每逢天熱就不亮，呼籲請行經此路段的鄉親，注意安全。台電證實，約95盞路燈不亮，已派員查修，民生用電供電正常。稍早晚間9時25分已復電，同仁持續巡視該區域。

台電鳯山區營業處報告指出，今晚9時02分接獲鳳山區武營路一帶路燈不亮，接獲通報後，已緊急派員現場查修，最後晚間9時25分全數放亮。此外，已向新武、善美、老爺、正義里長確認已放亮，均全數放亮。台電也強調，民生用電供電正常，不受影響。