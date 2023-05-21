近日林口國際媒體園區招商案A基地進行路樹移植工程，引起民眾質疑，新北市經發局特地發佈聲明澄清，為了因應基地開發所衍生的交通衝擊，經評估後，針對文化二路與忠孝二路進行人行道退縮，藉此增設汽車道、增加道路容受量，因此依相關規定進行移植作業。

經發局表示，得標廠商今年3月邀請邀請行政院林業試驗所人員針對退縮範圍內57棵樹木進行實地逐一檢視，發現其中26棵有樹木結構不良、基部腐朽、樹幹穿孔、樹型傾斜或雙分叉主幹等情形，恐有危險傾倒疑慮，如以移植方式改種植到其他場所，也不易存活且造成民眾安全疑慮，因此建議移除，剩餘31顆則移植他處，相關計畫以在4月由新北市樹保委員審查小組審查通過。

辦理移植的樹木，已移植至林口棒球場旁邊的基地，被評估結構不良、幾部腐朽等26棵樹也完成移除，廠商後續將於二期基地內種植192棵樹，其中忠孝二路、文化二路新設的人行道上分別補植16棵及25棵樟樹。

至於有民眾要求停工檢視，經發局長何何怡明表示，考量本案既經植栽專業審認及規範辦理，且近期路面多雨溼滑，停工恐將衍生公共風險，因此市府仍將請廠商依原規畫施工，以保障用路人安全。