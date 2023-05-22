FEniX 昨在台中廣三SOGO舉辦首場簽唱會。（踢帕娛樂提供）

FEniX 昨在台中廣三SOGO舉辦首場簽唱會。（踢帕娛樂提供）

男團FEniX推出全新同名專輯《FEniX》，21日在台中舉辦首場簽唱會，宣布專輯銷售已達8468張好成績，FEniX開心直呼：「感覺其實還是有點不真實，這個速度超乎我們的預期，真的太感謝『救火隊』了。」活動上FEniX祭出各種花式寵粉，獲勝粉絲還能與FEniX合照以及零距離一對一互動，其中一位男粉絲更抽到讓FEniX圍著他跳〈Look At Me〉舞蹈，當場讓他害羞得不知所措。

FEnIX也在見面會上宣布目前專輯銷量已達8468張，如此好成績讓FEniX直呼：「感覺其實還是有點不真實，這個速度超乎我們的預期，真的太感謝『救火隊』了！」看到滿滿的粉絲聚集，面對台下熱情的粉絲，FEniX表示：「充分感受到大家的熱情，也不好意思讓大家久等了。」

令人驚喜的是，FEniX在簽唱會上收到「神秘大禮」，一撕開竟是將於9月9日舉辦專場的喜訊，讓台下歌迷尖叫聲不斷，甚至有忠實粉絲激動落淚，而夏浦洋也哽咽表示：「如果沒有『救火隊』，真的不會有今天。」感謝粉絲一路支持他們的出道，並宣布單曲〈Fire Fighter〉MV已達到144萬點擊，25日將會在全台KTV上架。