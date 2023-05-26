直播中任容萱直言《BIBO願望合夥人》是一個很心機的節目。（三立提供）

由陶晶瑩、陳零九、王子（邱勝翊）、任容萱擔任明星觀察員的MBTI實境闖關綜藝《BIBO願望合夥人》第一輪淘汰賽後競爭白熱化，為了爭奪300萬的 NFT，女子宿舍私密對話流出，參賽者「長腿空姐」陳楟蓁火爆槓上「澳門辣模」宋婭彤怒嗆：「你不覺得空氣中瀰漫一股噁心的味道嗎？」雖然節目越接近尾聲，越看得出寫實的人性，身為觀察員的任容萱還是特別在浪漫的520開直播和粉絲聊天，提到願望合夥人，她餘悸猶存表示：「這節目真的太狠了！」

直播中任容萱直言《BIBO願望合夥人》是一個很心機的節目，和其他明星觀察員陶晶瑩、陳零九、王子在看片時都覺得節目組心機太重了，故意設計關卡讓選手彼此心裡不平衡。知識型YouTuber水丰刀爆料：「實在太可怕了，實在是鬥心鬥到很恐怖，化妝間還有男生女生私下的對話都很可怕！」其中最戲劇性的是女生之間嚴重爭執，嚴重到有人退賽。

宋婭彤和陳楟蓁原本是互相照顧的友好選手，而宋婭彤因遊戲規則拿走陳楟蓁點數害她慘輸後，陳楟蓁當晚在宿舍對宋婭彤爆氣怒嗆：「我覺得你這種女生真的好可怕，你不覺得空氣中瀰漫一股噁心的味道嗎？」宋婭彤委屈邊哭也不甘示弱回嗆：「因為我拿了兩百點，讓你沒辦法用你的聰明才智來贏得這場比賽嗎？如果你連這種都沒辦法贏的話，你來這裡賺什麼？」陶晶瑩感嘆道：「這個遊戲充滿了算計。」

而上集在節目中吵架的演員鄭湋曄、嘻哈選手韓保羅也在任容萱的直播中意外合解，節目中韓保羅認為鄭湋曄是「雙面人」，公然嗆他：「你不要太跩」、「馬後炮」，認為他才是最該被淘汰的，氣氛緊張讓人捏一把冷汗。直播中任容萱問到兩人還有沒有聯絡，鄭湋曄表示：「節目中大家都蠻情緒化的，但現在都蠻好的，沒有走心。」

個性直接的韓保羅不諱言兩人現在有點好也有點不好，確實有因為節目影響大家關係，但也感性對鄭湋曄告白：「我真的很愛你，我能了解你的想法了。」上演節目外的大和解。水丰刀透露節目雖然火藥味超重，但相處過程大家還是有了「革命情感」，節目結束後其實都還有約出來唱歌吃飯。