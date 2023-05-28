台北市信義區崇德街60巷13日因鄰近建案施工問題，發生道路坍塌下陷。台北市長蔣萬安下令，1周內清查102處開挖中基地。建管處並於19日全數檢查完成，其中7件暫停施工。但民進黨台北市議員發現，北市府雖有針對工地定期抽查，但其中卻不包含地下室開挖。建管處回應，制定中，6月開始執行。

建管處於19日完成檢查102處開挖中基地，其中不符項目之工地共7件，已發函請工地暫時停止施工。

民進黨議員王閔生指出，7處不符項目之工地是因為信義區天坑事件後，全面清查地下室開挖的基地才發現，未來又該如何預防工程事件？北市府雖每個月對於北市工地均有定期抽差，但卻沒有任何一項是針對地下室開挖。

民進黨議員許家蓓也說，北市府必須釐清工地有無危險，7處不符項目的工地其中就有1處是市府建案，希望市府未來積極防範，而不是發生意外後再用罰錢解決。

建管處長虞積學回覆，目前抽查主要是樓板鋼筋等地上層勘驗，沒有地下室開挖的檢查，並透過第三方單位做施工計畫審查，對於承造人、監造人有無落實計畫進行施工，是市府未來要加強的，因此未來抽查時也會納入地下室開挖，目前制定中，希望6月執行。

都發局補充，7處不符項目的工地有一處公共工程，為停管處的案子，已於20日經過複查使得動工。