瑪娃颱風來勢洶洶 龜山島28至30日封島3天 11:062023/05/29 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受瑪娃颱風影響，龜山島封島3天。（宏棋號賞鯨船解說員簡逢均提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣龜山島受瑪娃颱風外圍環流影響，龜山島、宜蘭周邊沿海浪高有持續增大情形，東北角暨宜蘭海岸國家風景區經現場南北兩碼頭浪潮判斷，基於離島臨時碼頭靠泊及遊客上下安全考量，公告龜山島28日至30日封島3天。 瑪娃颱風已減弱為中颱，偏西北西前進，有北轉趨勢，氣象局預計今（29日）晚至周二清晨發布海上警報，周二至周四為颱風影響最明顯時間；至於陸警要看北轉的角度，目前偏東的機率較大，若偏西不排除會發陸警，但機率低。 #龜山島 #宜蘭 #瑪娃 #颱風 #陸上警報 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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