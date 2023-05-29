宜蘭縣龜山島受瑪娃颱風外圍環流影響，龜山島、宜蘭周邊沿海浪高有持續增大情形，東北角暨宜蘭海岸國家風景區經現場南北兩碼頭浪潮判斷，基於離島臨時碼頭靠泊及遊客上下安全考量，公告龜山島28日至30日封島3天。

瑪娃颱風已減弱為中颱，偏西北西前進，有北轉趨勢，氣象局預計今（29日）晚至周二清晨發布海上警報，周二至周四為颱風影響最明顯時間；至於陸警要看北轉的角度，目前偏東的機率較大，若偏西不排除會發陸警，但機率低。