病媒蚊繁殖登革熱隨夏季來臨進入好發期，花蓮縣吉安鄉今天開始展開全鄉巡迴環境消毒工作，針對排水溝、街道、公園等公共場域進行防治作業。鄉長游淑貞表示，全鄉防治登革熱作業每村執行2天，噴灑藥劑經稀釋雖對人體無害，仍提醒鄉親提前關閉門窗，移除門前水溝雜物，以利工作順利進行。

吉安鄉今天起至7月21日止展開全鄉第2梯次防治登革熱環境消毒工作，清潔隊藥劑噴灑作業分成兩個項目，先以噴霧式藥劑對路側路面、水溝表面等戶外開放公共區域進行消毒，接著再對排水溝內部以煙霧式藥劑消毒。

花蓮縣吉安鄉今天開始至7月21日止展開全鄉防治登革熱環境消毒工作；圖為各村噴灑藥劑日程表。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

特別的是，清潔隊避免蚊蟲對相同藥劑成份產生抗藥性以致消毒成效不彰，每次皆使用不同廠牌藥劑進行噴灑，當使用熱煙霧機時，工作人員會覆蓋鄰近水溝孔蓋，每次施作長度約50至200公尺，杜絕住宅周邊潮濕且易積水的排水溝成為病媒蚊孳生溫床。

鄉長游淑貞今天在防治登革熱環境消毒工作首日到場期勉清潔隊員，並在關切環境清潔消毒情形時表示，全鄉防治登革熱巡迴每村將執行2天消毒作業，噴灑藥劑經稀釋調配雖對人體無危害，但鄉親仍需事先緊閉門窗，收起戶外衣服和食物，並將毛小孩等寵物或家禽移至他處，同時將門前水溝上雜物移除，以利工作人員噴藥。

游淑貞也提到，預防登革熱需要透過民眾養成日常生活好習慣，主動清除環境髒亂點及積水處，定期巡視住家周邊，將不必要的容器清除回收，同時減少使用盆栽底盤，若有種植水耕植物的水缸、花瓶等盛水容器，必須每周倒水刷洗，徹底清除病媒蚊孳生源，才能有效防範夏季登革熱蚊蟲侵犯。

鄉公所表示，清潔隊第2梯次防治登革熱各村噴灑藥劑日程為，6月1日至2日吉安村；5日至6日福興村；7日及8日永興村；9日及12日光華村；13日至14日干城村；15日至16日南華村；17日及19日仁里村；20日及21日仁和村；26日至27日永安村；28日至29日太昌村；6月30日及7月3日慶豐村；4日至5日仁安村；6日及7日勝安村；10日至11日北昌村；12日至13日東昌村；14日及17日稻香村；18日至19日南昌村；20日及21日宜昌村；當日遇雨將安排時間另行施作。