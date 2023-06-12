東方財富網報導，華虹宏力是全球領先的特色工藝晶圓代工企業，也是大陸最大的專注特色工藝的晶圓代工企業。根據IC Insights發佈的2021年度全球晶圓代工企業的營業收入排名資料，華虹巨集力是大陸第二大、全球第六大晶圓代工廠。

華虹宏力此次IPO擬募資180億元，是今年以來科創板最大IPO。同時，華虹宏力此次IPO位居科創板IPO募資規模第三，僅次於中芯國際的532.3億元和百濟神州的221.6億元。

值得一提的是，5月份已有2家晶圓代工龍頭登陸科創板。5月5日，晶合集成在科創板上市，募資總額99.6億元；5月10日，中芯集成在科創板上市，募資總額110.72億元。

另外，上交所公告稱上市審核委員會定於6月16日召開2023年第53次上市審核委員會審議會議，審議的發行人為先正達集團。這距離上交所5月19日受理先正達的主板上市申請，還不足一個月時間。

先正達此次IPO擬募資650億元，若能足額募資上市，將成為自農業銀行上市以來的A股最大IPO。從A股IPO歷史看，2010年7月登陸A股的農業銀行，首發募資685億元，是迄今為止A股史上最大規模IPO。