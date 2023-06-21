「2023夏戀嘉年華」演唱會將從7月5日至9日，一連5天在花蓮東大門廣場熱鬧開唱。花蓮縣政府今（20）日舉辦記者會，邀來「九澤CP」陳零九、邱鋒澤到場站台造勢，花蓮縣長徐榛蔚一口氣宣布5大主題夜及超過40組超強卡司。

陳零九、邱鋒澤共同宣布活動正式開跑，現場吸引500位粉絲到場支持，適逢「九澤CP」成軍四週年，粉絲們送上紅包當結婚賀禮並高喊「原地結婚」，現場揚起結婚進行曲，瀰漫粉紅泡泡，陳零九開玩笑說：「離場時記得把禮金放櫃台。」邱鋒澤則是許願希望未來可以開啟新加坡與花蓮的直航航班，讓遠在新加坡的家人可以來花蓮玩。

今年花蓮夏戀嘉年華邀請萬人演唱會等級的藝人卡司壓軸演出，包括魏如萱、玖壹壹、動力火車、黃明志、婁峻碩，以及男團Ozone等眾多重量級卡司，除此之外，這次更特別邀請多組知名獨立樂團演出，如怕胖團、芒果醬、海豚刑警等，展現多元的音樂風格，歡迎聽團仔一起來花蓮嗨翻東海岸。