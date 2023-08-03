閻奕格近來推出新專輯《Changing Room》，實體專輯預購登上博客來即時榜冠軍，數位則奪下iTunes華語流行榜冠軍。〈不再可以〉MV由台北電影節「最佳導演」林君陽執導，更是電影《疫情》原班人馬拍攝的電影番外篇，閻奕格飾演MSF（無國界醫療組織）面試官，女主角項婕如稱讚閻奕格氣場強大。

閻奕格一直對演戲躍躍欲試，一聽到項婕如讚美，相當開心，謙虛表示：「因為穿上那麼正式的西裝要有那個態度。」閻奕格出道以來，每張專輯MV都有辛苦的跑步畫面，還因此被稱為「超跑女歌手」，不過這次跑步的重擔交由項婕如接手，閻奕格苦笑說：「為什麼我的MV都這麼逼人？」

項婕如當天從凌晨3點開拍，一路跑到天亮，隨後緊接著拍攝與閻奕格的面試戲、哭戲，項婕如直說：「跑步真的累得讓人印象深刻，我跑了快3個小時從天黑跑到天亮。」並透露，一直都很喜歡閻奕格，特別喜歡閻奕格〈我有我自己〉，「我覺得透過跑步可以找到自己的力量，累的很值得。」