病患失去呼吸心跳後，經CPR及電擊才順利恢復自發性心律，但呈現深度昏迷狀態。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

體內式低溫療法是以植入式導管中的液體，來協助降低體溫。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

台灣每年突發性心跳停止發生率為每10萬人約有50-100位的病人，面對突然心跳停止的病人，除了第一時間需要119消防救護人員的快速施救，心跳恢復後的救治也極為關鍵。現行低溫療法可改善病人心臟狀況，也可恢復腦部功能及意識，且有健保給付，對病人及家屬而言是一大福音。近一個月內，苗栗縣大千綜合醫院與苗栗縣119消防救護人員合作，順利救治2位突發性心跳停止病人，成功挽回寶貴生命。

大千綜合醫院加護病房醫師袁國慶表示，2位突發性心跳停止病人分別為61歲的彭先生及62歲的張先生。彭先生沒有慢性病史，早上在家中嘆了一口氣後就突然昏倒在地；而張先生本身有B型肝炎、高血壓及高血脂，但未按時服藥，家屬發現他呼吸不順後就失去呼吸、心跳。

2位病人經由119消防救護人員進行CPR急救與AED電擊後送至大千，到院時2位病人皆處於昏迷狀態，昏迷指數僅3分，由心臟內科醫師執行心導管手術後入加護病房，因評估沒有腦部出血且皆在12小時黃金搶救時間內，因此為其安排「體內導管式低溫療法」。在完成24小時的32℃低溫療程後，病人恢復清醒，並於一週後順利出院。

袁國慶指出，到院前心跳停止的病人，腦部常會因氧氣供應不足，產生缺氧性腦病變而長期意識不清，過去以支持治療為主，但對照顧的家屬而言卻是心力交瘁。現行低溫療法則是經醫學證實為可改善缺氧性腦病變的治療方式，因為低體溫可以抑制許多因組織再灌流時所造成的傷害，進而改善缺氧後的腦損傷。根據研究顯示，使用低溫療法可以增加40％的存活率及25％的甦醒機會。

袁國慶醫師進一步說明，低溫療法分為體外和體內兩種，體外式多採用冰敷袋及冷卻墊，此次兩位病人是採體內的植入式導管方式，讓導管中的液體和病人的血液產生熱交換來降低體溫。先將病人體溫降至攝氏32-33度，並持續24小時，之後再以每小時上升0.25度的速度緩慢回溫，直到恢復至攝氏36度為止，整個療程約需3天，且回溫的過程中需要精密的監控，才能保護病人的腦部。