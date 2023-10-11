國慶焰火10日晚間於台中中央公園登場，吸引逾35萬人次觀賞。36分鐘的焰火結束候湧出散場人潮，雖秩序良好，但人數龐大，警方強力疏導。（潘虹恩攝）

國慶焰火10日晚間於台中中央公園登場，原訂8點準時施放的焰火也提前於7點40開始，周圍道路不少汽、機車民眾停於路邊欣賞焰火，一度擠爆會場邊道路。（潘虹恩攝）

國慶連假收假，高鐵台中站10日午後湧入收假潮，不過直到晚間皆未出現大排長龍狀況。（潘虹恩攝）

國慶焰火10日晚間於台中中央公園登場，吸引逾35萬人次觀賞，許多民眾在路邊觀賞美麗的焰火秀，不過36分鐘的焰火結束後散場人瞬間湧出，雖秩序散場，道路仍相當壅塞，接駁站點也出現排隊人龍；交通局表示，第1波觀賞完焰火的民眾在1個小時內順利疏運完畢，4條接駁車合計發出近500輛車次，疏運效能順暢。

國慶焰火10日晚間於台中中央公園登場，吸引逾35萬人次觀賞，不僅中清路、河南路等汽機車民眾紛紛在路邊停下車欣賞，也有民眾進不了會場索性在管制道路路間就地觀賞，不過36分鐘的焰火結束後散場人瞬間湧出，雖秩序散場，道路仍相當壅塞，接駁站點也出現長長排隊人龍。

交通局長葉昭甫表示，本次活動搭乘捷運的人潮非常踴躍，甘肅路人行通廊實施的效果良好，中捷公司也持續調度車輛疏運民眾，疏運效能順暢。

另外，交通局已於事前備妥大量接駁車預備疏運民眾，第一波觀賞完焰火的民眾，在事前的交通部署及警察局協力疏導下，在一個小時內皆已順利疏運完畢，四條接駁車合計發出近500輛車次。針對今晚疏運，交通局不敢輕忽，持續堅守崗位，務必讓民眾快樂出門、平安返家。

另，高鐵台中站晚間疏運一切順暢，官網首頁公告「車站人潮資訊」全天皆維持綠燈，未出現如中秋連假的爆滿人潮；至於高鐵站區周邊交通疏導，警方表示，交通狀況正常、車流順暢，人潮平順。