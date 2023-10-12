邁入第10年的2023年西拉雅趣飛車創意競賽，今(12日)在交通部舉辦宣傳記者會。西拉雅趣飛車是臺灣自行車節系列活動之一，也是臺灣唯一本土的造型車運動競賽，採取無動力造型車的自行車體驗，藉由選手的創意、熱血和團隊努力，賦予自行車新的定義與精神。特地由金鐘、金曲、金馬典禮的「三金」設計師方序中共襄盛舉，今年新建造的主題大型蛋糕車也在現場亮相，名車與名人齊聚一堂，為即將迎來十周年的西拉雅趣飛車拉開序幕。

名車與名人齊聚一堂，為即將迎來十周年的西拉雅趣飛車拉開序幕。(戴志揚翻攝)

名車與名人齊聚一堂，為即將迎來十周年的西拉雅趣飛車拉開序幕。(戴志揚翻攝)

金踢毽者會現場，除了有精彩表演節目帶動，熱力四射的啦啦隊以活力熱情的舞曲為開場，將現場氣氛炒到最高點，並邀請到交通部次長陳彥伯、交通部觀光署副署長林信任、交通部路政及道安司湯儒彥技正、西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、走馬瀨農場場長顏向照、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會總召林義順、台灣入境旅遊協會顧問羅吉瑛也都前來共襄盛舉。

11月26日活動當日也是西拉雅國家風景區管理處的生日，現場首次曝光生日巨型蛋糕主題車，以「仙境西拉雅」品牌為設計意象的夢幻粉綠漸層巨型蛋糕一出場，便立刻抓住全場的目光，對於駕駛造型宏偉吸睛的蛋糕主題車，現場長官貴賓躍躍欲試，主持人也邀請他們至臺前與主題車合影；活動當天除了有精彩刺激的賽事，還有網紅人氣胖卡、豐富草原活動及加碼好禮抽，11月26日邀請大家到走馬瀨農場觀賞精彩比賽，一起歡度趣飛車十周年及西拉雅管理處生日，也可同時到周邊感受西拉雅豐富的自然景緻及人文歷史。

交通部陳次長彥伯指出，交通部觀光署西拉雅國家風景區境內不僅人文與自然特色豐富，也擁有豐富水庫資源，非常適合自行車愛好者。邁入第十個年頭的西拉雅趣飛車是臺灣自行車節系列活動之一，也是臺灣唯一本土的造型車運動競賽，無動力造型車是不一樣的自行車體驗，藉由選手的創意、熱血和團隊努力，賦予自行車新的定義與精神。並變成每年11月都一定要來參加的盛典，希冀能持續將這一塊招牌推向國際，有更多的國際旅客及隊伍來臺旅遊並參與賽事。

西拉雅趣飛車是臺灣自行車節系列活動之一，也是臺灣唯一本土的造型車運動競賽，無動力造型車是不一樣的自行車體驗，藉由選手的創意、熱血和團隊努力，賦予自行車新的定義與精神。(逮ˋ志揚翻攝)

西拉雅趣飛車是臺灣自行車節系列活動之一，也是臺灣唯一本土的造型車運動競賽，無動力造型車是不一樣的自行車體驗，藉由選手的創意、熱血和團隊努力，賦予自行車新的定義與精神。

交通部觀光署副署長林信任表示，西拉雅趣飛車活動不僅僅只是一場比賽，透過親子、好友、同學等等合作造車，發揮創意和團隊精神，如同我們觀光署強調的「助人利他」及「團隊合作」的核心思維，期望能用心耕耘在地觀光產業，強化區域旅遊及觀光圈協力共治，並與各民間業者及地方政府合作，帶動在地觀光產業鏈。

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，西拉雅趣飛車今年迎來第十屆，特別以「十周年繽紛西拉雅」為設計主軸，展現2014年至今趣飛車活動的累積，而當天的走馬瀨農場精彩活動連發，大型氣墊樂園、草地野餐及不間斷的草原活動，就是要給來自全臺各地的遊客一個CP值爆表的遊玩體驗，也回饋給持續支持趣飛車走到十周年的廣大民眾們。

西拉雅國家風景區管理處特別為喜歡旅遊的民眾量身打造限定方案，結合走馬瀨農場周邊店家，只要在11月份到合作店家消費、打卡標註「2023西拉雅趣飛車」及追蹤西拉雅國家風景區管理處粉絲專頁就可享有多重優惠，而為使國內外旅客能夠認識西拉雅轄區內的特色，也推出兩天一夜的仙境深度之旅，以在地特色體驗及文化涵養貫穿遊程，主打港澳旅客共襄盛舉，一揭西拉雅獨特優雅的面紗，再搭配與「2023西拉雅趣飛車」串聯的各類食、宿、遊、購觀光圈商家，到附近的玉井享用芒果冰或至大內、柳營及白河等周邊住宿，以最優惠的價格享受最高品質的優質體驗。