More than 500 civilians were killed in Israeli air strikes on Gaza's al-Ahli Baptist Hospital. If you people are Muslims then all the Muslim countries of the world will have to give a similar answer to Israel. @IRIMFA_EN @IraqiPMO @TamimBinHamad @RTErdogan @KingSalman #hospital pic.twitter.com/izSKuSTFSV — Wasim Akram (@WasimAk66327573) October 17, 2023

在美國總統拜登訪問中東前夕，加薩市中心一家醫院周二（17日）驚傳在空襲中被炸陷入火海，初步估計至少造成500人死亡。對於這起慘絕人寰的悲劇，以巴雙方互指對方應該負責。

巴勒斯坦衞生部表示，以色列軍方周二空襲加薩城（Gaza City）市中心一家醫院，初估至少500人死亡。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯形容這是屠殺，宣布為遇難者哀悼3天，他取消與美國總統拜登原定在約旦舉行的會晤，並呼籲巴勒斯坦領導人就今天這起事件召開緊急會議。以軍則指稱，醫院是被巴勒斯坦武裝分子發射的火箭彈擊中。

被擊中的醫院名為Al-Ahli Baptist Hospital，加薩哈馬斯政府的媒體辦公室聲明指出，該醫院收容了數百名傷病者，以及因為其他空襲而流離失所的人們，痛斥這次空襲是「戰爭罪行」。

以色列軍方也發聲明，根據以方作戰系統的分析，當醫院被擊中時，「加薩的恐怖分子」發射了一連串火箭彈飛過醫院附近，而據其掌握的多個來源情報表明，「伊斯蘭聖戰分子」要為火箭彈發射失敗、擊中醫院負責。

美聯社指出，如果獲得證實，這將是以色列2008年來在5次戰爭中造成死亡人數最多的空襲。包括世界衞生組織、阿拉伯聯盟、歐盟、加拿大、埃及、伊朗、土耳其等國家都譴責襲擊醫院，並呼籲立即採取措施保護平民。美國五角大廈表示，知道有關這項空襲，但不知道細節，並表示：「我們期待所有像以色列的民主政體維護戰爭法。」