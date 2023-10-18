加薩走廊遭到以色列看似永無止境的砲彈轟炸，對數以萬計的家庭而言，醫院成了他們躲避戰火的避難所。然而，加薩走廊北部的阿里阿拉伯醫院今晚遭受攻擊。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩衛生部表示，這場襲擊造成至少200人死亡。路透社則引述衛生部消息來源說有500死，但無法獨立證實人數。

加薩衛生部稱這場攻擊是由以色列發動，指阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）內不只有數以百計的病人與傷患，還有因為其他攻擊而「被迫流離失所」的民眾。

以色列軍方表示，這場空襲是由巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）誤射的火箭引起。

以色列在哈瑪斯7日攻擊以國南部地區後，對加薩走廊（Gaza Strip）展開猛烈轟炸，並警告加薩走廊北部居民撤離。這些居民擠進多家人滿為患的醫院庭院與走廊，以為這是能躲避以色列狂轟濫炸的避難所。

在阿里阿拉伯醫院遭受攻擊前，加薩走廊南部甘尤尼斯市（Khan Yunis）納瑟醫院（Nasser Hospital）裡可見婦女在庭院內製作麵包、晾衣服。與此同時，一輛又一輛的救護車把傷患載進醫院，外科醫師與時間賽跑搶救救護車內的傷患。

44歲的艾米拉（Amira）帶著小孩和數百人躲在醫院庭院避難。她一邊用分發到的麵包幫小孩製作三明治，一邊跟法新社說：「我們的身體到處發癢。我們已有一個星期沒辦法洗澡了。」

她還說：「死亡也許還比較仁慈一點。」

醫院地板鋪滿臨時床墊，每個夜晚，無家可歸與流離失所的難民都試圖在空襲轟炸聲與日益寒冷的天氣中入睡。

泰希爾（Ibrahim Teyssir）是數千名在西法醫院（Dar al-Shifa Hospital）避難的難民之一。西法醫院是加薩最大的醫院，也是醫療系統中心。

泰希爾說：「沒有人憐憫我們。我們到底做了什麼要遭受這種待遇？我們的小孩做了什麼？大多數的人都不是任何武裝團體的成員。」

世界衛生組織（WHO）告訴法新社：「醫院逼近崩潰的臨界點且人滿為患，民眾急著尋找安全避難處。群眾聚集情況變得愈來愈嚴重。光在西法醫院就有超過3萬人避難。」

「由於有很多人流離失所、陷入悲慘處境的人們飲水和衛生條件差，我們非常擔心會有疾病疫情爆發。」

自從以色列南部7日遭哈瑪斯突襲釀成1400人死亡後，加薩每一天都遭到砲彈轟炸，這些醫院因為相對未受影響，成了吸引民眾避難的地點。

但世衛組織表示，加薩有111棟醫療建築遭受波及，有12名醫療人員死亡、60輛救護車成攻擊目標。加薩有關當局說，自從哈瑪斯突襲以色列以來，已有約3000人在以色列攻擊中死亡。