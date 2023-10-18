高雄設計節將在11月1日於駁二登場，今年揮別過往由大人設計師設計展覽的方式，而是由150名國小生來負責展覽類別，並以「由小而大 from micro to macro」為題，讓孩子的觀點可以躍上大展覽，讓此次的高雄設計節有新亮點及新視野。

高雄設計節今年以「由小而大 from micro to macro」為題，規畫4種型式的工作坊，分別至勝利小學、福山小學、林園小學、龍山小學、壽山小學、義大中小學等在地6所國小，超過150位學童參與，9月開學以來便陸續到校舉辦不同形式的設計工作坊，採集孩子觀點經由設計團隊轉譯成展覽素材。

高雄市政府文化局長王文翠表示，今年高雄設計節回歸「純粹」的設計本質，有別於以往從設計師觀點切入，開展前便由設計師、攝影師走入校園，引導尚未受過設計訓練的國小學童從熟悉的日常生活出發，以孩童視角進行設計觀察，並發揮想像力成為小小設計師。也盼透過成果引領民眾發現設計無所不在，只要用心感受覺察，日常生活也可以是精采設計展。

策展人許哲瑜及郭中元表示，設計過程最有趣的事，就是透過「觀察」來發現需求並做出改變，而觀察是孩子的天賦，他們總是能觀察到大人不曾注意的小細節。因此在展覽籌備過程走進國小與孩子們互動，借孩子的觀察力發現獨特的設計切入點，不僅回應展覽主題「由小而大」，也延伸設計教育從小開始、設計觀察從小地方開始、設計改變從小細節開始等意涵跟詮釋。