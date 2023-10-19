法務部長蔡清祥19日前往立法院司法及法制委員會備詢。（姚志平攝）

「Lin bay好油」版主林裕紘與國民黨黨工許哲賓自導自演遭恐嚇案，兩人皆已被收押，然今日綠媒獨家揭露，許哲賓的手機及筆電裡，竟有超過一千組以上的臉書帳號，懷疑許至少是中層級以上的網軍頭。立院國民黨團總召曾銘宗19日上午痛批，檢調介入朝野紛爭，又洩露給特定媒體，辜負全民對檢調的期待，語畢曾憤而離席。立委王鴻薇也質疑，檢察官用預算打選戰，喊要凍結預算。

立院今上午召開司法及法制委員會，曾銘宗在審查法務部預算時，提出自由時報今日獨家報導「Lin bay好油」自導自演遭恐嚇案的最新進度，曾銘宗質疑，法務部預算他全力支持，但他想問，部長蔡清祥主政的法務部，能否不要介入朝野紛爭？蔡回絕對依法行政。但曾接著說，不要用形容詞，偵查不公開是否有例外，是否有透露給特定媒體？

曾接著說，今天自由時報，好油恐嚇案許哲賓已羈押，檢調查出許擁有千組帳號，為何單獨洩露給自由時報？質疑檢調刻意在選舉期間放消息帶風向。 曾說，難道偵查不公開有例外嗎？

蔡清祥解釋，絕對遵守偵查不公開，但若影響到社會治安或是要讓民眾早點知道的資訊，為偵查不公開力外項目。不過蔡也說，好油案的資訊如何洩漏出去要來查，會責令高檢署督導查明，盡快說明，一個月內給報告。

曾銘宗接著嗆，這就是偵查不公開最差例子，不希望檢調介入朝野紛爭，依法行政獨立辦案，這樣是辜負全民對檢調的期待。

國民黨立委王鴻薇也在審查編列檢察官助理相關預算時強調，對於檢察官因打詐業務量龐大，要擴大晉用百位助理，國民黨都同意。今天傳出lin bay好油兩位主嫌都到案收押，已經足以起訴，但是現在檢調辦案的方向，政治意味跟選舉意味很強，擴大為去查他的帳號為誰所用，我們檢察系統那麼閒嗎？

王痛批，這麼多詐欺案讓檢察官業務堆積如山，預算是給檢察官加快偵辦詐欺案的速度，但好油案，兩人都被羈押認罪，還有什麼要查？現在就指向國民黨網軍，「大家引領期待檢察官快偵辦詐欺案，地檢署卻還花時間在辦好油的案子，給你加那麼多人力你們通通都投入選舉嗎？」

蔡清祥解釋，針對此個案消息為何會洩露，會請高檢署趕快去查，這有涉及偵查不公開，報紙報出來他也很意外，到底怎麼回事要去了解。

王鴻薇強調，這樣他需要先凍結助理晉用人事相關預算，因為無法這些晉用的助理是否會專心在協助打詐，還是又淪為政治鬥爭使用。王要蔡清祥承諾，真的把預算人力放在打詐，不希望檢察體系變成政治打手，打詐變成打選戰。

蔡清祥承諾，法務部將修正法院組織法，讓助理變成固定輔助人力，並且增編人力僅限打詐用。至於委員關心的個案問題，資訊外漏「與檢方不一定有關」，一定會嚴加要求高檢署查明，如果是檢察官洩出，一定應法究辦，如果是其他人，也會轉給相關單位處理。有關資訊外漏「與檢方不一定有關」

司法及法制委員會召委林思銘則說，請法務部兩個月內提出書面報告，並把對預算的承諾寫上去，「絕對用在打詐上，不會做其他奇怪的使用。」