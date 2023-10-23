新北市消防局規畫在新莊頭前運動公園興建「新北市防災科技體驗館」，遭民眾強烈反對，有民代提議移設到緊鄰新北第二行政中心的重新橋兩側重劃區，提供寓教於樂的場所，消防局表示，正尋覓適當地點，明年編預算展開評估，民眾及民代意見都會納入評估。

新莊區頭前重劃區人口逐年增加，轄內僅頭前運動公園、福基公園及福美公園，市府有意在頭前運動公園打造地上3層、地下1層的防災科技體驗館，旁邊還會蓋一座非營利幼兒園，卻遭到在地居民反對，認為與地方搶綠地。

議員王威元指出，防災體育館規畫案先前動用重劃基金花費2750萬元發包設計，但新莊居民反對無法蓋，三重重新橋兩側重劃區緊鄰新北市第二行政中心，可以規畫設置防災教育體驗館，館內提供許多寓教於樂的遊戲設施，幾乎是國小校外教學的必遊景點，可望帶來人流，甚至不排除公私地合作，聯合開發繁榮地方。

消防局主任祕書張易鴻表示，市長侯友宜已裁示取消防災館設在頭前運動公園，消防局正積極找地，包括塭仔圳重劃區、三重第二行政中心等。由於新北市沒有防災體驗館，要蓋就蓋全國最好，因此交通便利會是優先考量，像是北市防災館設在內湖，地點不佳，利用率低。

張易鴻說，防災體驗館設置前還要做交通影響、有無學校用地的需求等前置評估作業，等明年度編列預算委託顧問公司專業評估，並發放問卷調查在地居民意見，消防局將會審慎評估。