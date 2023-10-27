新北市眾能創新協會以「眾能竹藝共創生活美好」計畫，獲得新北市社會局創新性補助方案，27日在泰山貴子活動中心舉辦成果展。現場展出各種透過長輩巧手編織的竹籃和盛盤，並用竹片製作的響板，演出德國赫曼.尼克的名曲「郵遞馬車」。

眾能創新協會理事長蔡黃阿員表示，泰山大窠位處山坡地，早年居民以種稻、竹子維生，孟宗竹更是盛產於大窠坑溪沿岸，但後因國道闢建，使得稻作逐漸沒落，人口也逐漸老化，因此在擔任社區發展協會理事長時，即推動竹編技藝，搭配老人共餐，藉此凝聚社區長輩的感情和記憶。

卸任社區裡市長後，蔡黃阿員又成立眾能創新協會，並與在地的明志科大結合推動USR計畫，並獲得社會局的大力補助，持續聘請老師傅教長輩竹編藝術，利用竹藝製品結合美食、花藝，甚至製成竹片響板，讓長輩身心靈都獲得療癒。

社會局副局長吳淑芳、泰山區長鄭淑敏、立委洪孟楷和議員宋明宗、山腳里長王國超，以及新北市社區育成培力中心主任黃珮玲等人，今日都到場參加，見證計畫成果，社區志工也跟著竹製響板的音樂，一起表演佛朗明哥舞蹈。