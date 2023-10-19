對2023年各季度表現進一步觀察，雖然2023年第一季預售市場的交易量和總銷金額相較去年雙雙減少34.9%，但是自2023年第二季之後，除了7月有所滑落之外，其餘各月表現均較去年同期來得優異，6月的預售交易量更是衝破1.3萬件，總銷金額則上看2260億元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023年第一季受到全球貨幣緊縮、經濟展望下修、以及民眾普遍看跌房價的環境下，民眾購屋態度轉趨觀望，導致房市明顯量縮。到了2023年第二季，全球經濟緩步復甦，升息相對和緩，使房市量能持續回溫。此外，政府定調「平均地權條例」新法中，預售屋禁止換約轉售不溯及既往，更催生一波預售屋購屋潮，使得6月預售屋交易量和總銷金額雙雙衝高，創下今年目前以來的最高紀錄。

至於2023年7月的預售市場表現，雖然受到「平均地權條例」新法的影響，交易量較6月大幅萎縮53.8%、總銷金額減少55.8%；但若與2022年同期比較，7月預售屋交易量和總銷金額僅年減7.1%和5.1%，顯示市場仍有一定量能。到了2023年8月，預售市場買氣再次鵲起，交易量較去年同期增加23.5%，總銷金額更是突破3成，達到34.6%。

統計2023年1-8月的預售市場表現，交易量較去年同期增加6.9%、總銷金額年增11.4%。光是今年前8個月的預售交易量表現，已達到2022年全年的75.5%、總銷金額也達到77.9%。陳金萍指出，相關數字顯示，「平均地權條例」政策抑制炒房手段，但未打擊自住、長期置產族群，因此對整體預售市場的影響有限，房市基本面仍有支撐。