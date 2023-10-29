繼裁員潮之後，員工將面臨的慘況是升職加薪更加困難？最新調查顯示，儘管美國約有74%的老闆表示將在明年加薪，但是其中一半的人表示，只有50%或是更少的員工能獲得加薪。勞資關係顧問Jason Greer更表示，至少在可見的未來，加薪幅度小，甚至是不加薪恐成為常態。

美國福斯商業新聞網（Fox Business News）引用就業服務平台ResumeBuilder.com的最新調查報導，當美國員工面臨通膨持續與20多年來最高借貸利率的壓力之際，卻僅有少數商業領袖會在明年提出加薪。8%的公司高層根本不打算明年給員工加薪。

承諾會在新的1年加薪的商業領袖中，82%的人計畫依照績效來加薪，55%則是依據晉升來加薪。可是高達69%的商業領袖都是以調整生活成本的方式來加薪，專家指出，在目前的經濟情況下，這種作法對員工來說顯然不夠。

擁有40年執行長經驗的執行顧問Jay McDonald表示，當組織不能獎勵表現出色的員工，並留住或容忍表現不佳的員工時，就會危及士氣與職場工作文化，許多時候，員工甚至會離開公司，因為他們認為高層並不關心他們。

勞資關係顧問Jason Greer表示，企業當前的焦點在於加大支持業務需求的力度，而非調整員工薪酬，因此至少在可見的未來，加薪幅度小，甚至是不加薪恐成為常態。