成大電機系教授李文熙利用鋁材料打造被動元件，帶領學生研發了四代不同應用的創新技術、成立三家新創公司，總募資高達7000萬元，專利技轉超過2000萬元。他推動台灣成為被動元件全球領導者，最近被教育部選為教育家人物典範。

李文熙致力於透過材料創新進行產業升級，使台灣能夠自主供應先進材料；並與電子元件公司國巨合作，成立產學共研中心，每年產出十項以上專利技術；同時整合70家廠商，創立被動元件產業協會，鏈結國內外資源，推動台灣成為被動元件領域的全球領導者，也因此獲得經濟部「國家產業創新獎」殊榮。

回首來時路，學術界其實不是李文熙的最初選擇。退伍後，李文熙進入飛利浦公司擔任研發工程師，激發他對創新研發的興趣。飛利浦是全球大公司，由德國和荷蘭負責研發，臺灣則負責量產。

在飛利浦任職期間，李文熙參與研發計畫，嘗試用卑金屬取代貴金屬，成功降低生產成本。同時，李文熙也得到主管支持，在工作之餘攻讀電子研究所博士，開啟「產學雙棲」生涯。

飛利浦被併購之後，李文熙決定轉入學術界任教，從產業界轉戰學術界。李文熙利用他在產業界的實戰經驗，將研究重點放在鋁材料上。在他的領導下，一支以鋁為核心的創新技術團隊，至今已發展出四代不同應用，並成功創立了三家新創公司，專利技術轉移價值已超過2000萬元。

李文熙表示，鋁是地球上豐富的金屬之一，儘管不如貴金屬穩定，但價格相對便宜。他的團隊開發了一系列創新技術，讓鋁可以在不同的應用環境中取代其他材料。目前第四代技術開發了積層固態超級鋁電容器，可應用於電動車。

李文熙表示，台灣的電子產業雖然強大，但仍依賴日本、歐美和中國大陸等地的材料供應。他認為，台灣產業要升級，需要超越產業技術五年以上、成功率較低的前瞻長期研究計畫。大學研究室應該長期專注於核心技術的打造，以實現對產業界的衝擊和革命。