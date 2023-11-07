聯合國發言人本週一（6）向土耳其國營媒體攝影師阿拉盧爾（Mohamed Alaloul）表示哀悼，以色列上個週末對加薩走廊中部馬加齊難民營（Al-Maghazi）發起的空襲中，他失去了4個小孩和3位兄弟姐妹，聯合國為單一個體（民眾）致哀相當罕見。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）7日報導，聯合國祕書長古特雷斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「我們向你的同事表示哀悼，很不幸，但他不是第1位在加薩失去親人的記者。」

Isreal killed four kids of Mohamed AlAloul. It's big loss and great sacrifice. Israel is terrorist pic.twitter.com/mmUQECCu25 — Never (@BeCrazy2020BBys) November 5, 2023

杜雅里克另外回應記者時談到，有關聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）是否計劃成立一個調查委員會或事實調查任務，以調查在加薩發生的嚴重違反國際人道法的情況時表示：「秘書長需要聯合國立法機構的授權，才能啟動調查。」

根據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）的資料，上週六（4）當地時間清晨，以色列對馬加齊難民營的空襲造成50多名巴勒斯坦人死亡。

據報導，以色列和巴勒斯坦哈瑪斯組織之間的衝突已經造成36名記者和媒體工作者死亡，其中31名是巴勒斯坦人，4名是以色列人，1名是黎巴嫩人。