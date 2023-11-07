加薩地區衛生部門本週二（7）更新數據，由於以色列持續對加薩地區的攻擊，死亡人數已升至1萬328人。巴勒斯坦衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）新聞發佈會上表示：「受害者包括4237名兒童和2719名婦女，還有2萬5956人受傷。」

🚨🇵🇸 This mother was rescued from the rubble of an ISRAELI BOMBING, only to find out her children were ALL KILLED. pic.twitter.com/RI8JOXxSM1 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 5, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）7日報導，庫德拉敦促聯合國和紅十字國際委員會保護醫療設施和救護車免受以色列襲擊。 10 月 7 日哈馬斯跨境襲擊後，以色列對加薩走廊發動空中和地面襲擊。 除了造成大量傷亡和大規模流離失所外，由於以色列的圍困，加薩 230 萬居民的基本物資也短缺。

除了大量的傷亡和人民的大規模流離失所，由於以色列的圍困，加薩地帶的230萬居民的基本供應品面臨短缺。

🚨🇮🇱 How do you SLEEP AT NIGHT defending this terror @benshapiro? pic.twitter.com/pm3wrGSX5W — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 5, 2023

自上週末以來，以色列軍隊已擴大了對加薩地區的空中和地面攻擊，自10月7日巴勒斯坦哈馬斯組織發動突襲以來，該地區一直遭受無情的空襲，超過1,538名以色列人在哈瑪斯的襲擊中喪生。

這場加薩地帶的衝突始於巴勒斯坦組織哈瑪斯於10月7日發動的「阿克薩洪水行動」該行動包括一系列的火箭發射和陸地、海上和空中的滲透行動。哈瑪斯表示，這次入侵是為了報復以色列對巴勒斯坦人的襲擊以及對阿克薩清真寺的襲擊。然後，以色列軍隊對加薩地帶的哈馬斯目標進行了無情的轟炸。

聯合國人道事務協調廳統計自2008年起至2023年9月21日，也就是以巴戰爭爆發前1個月。統計顯示出，巴勒斯坦死亡數為6407人、15萬260人受傷。以色列死亡人數為308人、6307人受傷。