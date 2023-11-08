摩根士丹利證券指出，其研究範圍內三檔ABF股第三季財報全數低於預期，主要原因來自需求持續疲軟，加上新增產能未能得到充分利用，反倒面臨折舊壓力，預期ABF產業起碼還要再走弱兩季。根據大摩調查，ABF產能利用率第三季僅50％左右，且第四季情況仍不見改善，將南電、欣興、景碩股價預期分別降至170元、127元與72元，隱含股價下跌空間達2成。

儘管不同的ABF廠商對第四季營運看法有所差異，不過，大摩估計，全球前七大ABF供應商本季營收將與上季持平，明年第一季因為季節性因素，營收會進一步下滑。毛利率方面，雖然第四季營收與上季相仿，但因為多數供應商都投入新產能，導致折舊上升，毛利率將持續下降，且在新產能持續上線影響下，未來幾季折舊金額將持續攀升。

摩根士丹利進一步說明，ABF大廠AT＆S日前才研判價格壓力揮之不去，呼應大摩觀點，特別是現在價格依然比疫情前高出10％～15％，有進一步跌價空間，儘管第一季因傳統淡季影響，年底議約價格不易出現大跳水，但接下來要密切留意明年初的需求狀況，不排除第二季報價持續修正的可能性。