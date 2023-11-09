澎湃新聞報導，大陸公安部重拳打擊假章假證違法犯罪行為，今年以來大陸全國立案偵辦7700餘起案件。公安部9日在北京通報全國公安機關，依法嚴厲打擊各類偽造變造買賣國家公文證件、印章違法犯罪。

據通報，近年來，製售假章假證違法犯罪多發，犯罪鏈條產業化、製假種類多元化、銷售管道網路化趨勢明顯，社會危害嚴重。對此，公安部始終高度重視打擊假章假證違法犯罪，部署全國公安機關持續保持高壓嚴打態勢。

公安部刑事偵查局副局長陳士渠指出，今年以來，針對傳統侵財犯罪行為，公安部及時回應民眾呼聲，組織部署「守護」系列專案，先後發起7次集中打擊行動。在公安機關夏季治安打擊整治行動中，以打擊製售假章假證違法犯罪作為工作重點，要求各地全面摸排假章假證違法犯罪線索，深度研判重要線索，深挖細查製假、售假、購假、用假各環節違法犯罪行為。各地公安機關迅速部署、果斷出擊，快偵快破本地案件，對跨地域案件組織集中抓捕，用足用好法律武器進行全鏈條打擊，全面收繳假章假證成品、半成品，搗毀制假售假窩點，追查用假行為，消除現實危害。

通報顯示，今年以來，大陸共立案偵辦假章假證犯罪案件7700餘起，抓獲犯罪嫌疑人1.1萬名，收繳各類假章假證1200餘萬枚(本)。

澎湃新聞報導，會上通報3起典型案例。

一是浙江溫州「4·08」案。今年7月16日，公安部在浙江溫州設立指揮部，對「4.08」專案組織開展集中收網行動，截至目前，共抓獲該犯罪團夥犯罪嫌疑人595名，搗毀制假作坊6個、囤積假證倉庫23處，現場收繳各類假章假證200餘萬件，擴線深挖涉案線索1992條，涉及大陸30個省區市。

二是湖南婁底「3.31」專案。今年8月31日，公安部在湖南婁底設立指揮部，組織開展集中抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人244名，打掉窩點18個，收繳假章假證2萬餘件；打掉一個開設網店販賣假章假證的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人43名。

三是廣東開展專案打擊情況。今年8月底，公安部在廣東東莞設立指揮部，組織開展集中抓捕行動，共抓獲犯嫌1061名，搗毀犯罪窩點11個，收繳假章假證3.6萬件。此外，廣東江門警方通過繳獲的假車牌，成功打掉購買假車牌並在高速公路上「碰瓷」的詐騙團夥，抓獲犯罪嫌疑人160名。

陳士渠表示，公安部將繼續採取集群戰役、集中收網等強有力工作措施，組織大陸公安機關深入推進專項打擊、行業整治等工作，依法懲處假章假證違法犯罪。