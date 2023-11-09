副總統賴清德拋出陸生納保的說法，並獲得衛福部正面回應，最快113學年度新學期即可辦理。2024總統大選時程逼近，私大主管認為，陸生加入健保無論是否有勝選的動機，只要是開放，並且能夠嘉惠陸生就是好事，「論跡不論心，樂觀期待中」。

銘傳大學國際教育交流處長劉廣華表示，早從2011年陸生來台元年開始，陸生納入健保的呼籲就不曾斷過，不過也一直有反對的聲音，理由不外乎是陸生占台灣納稅人便宜、陸生沒繳稅、大陸對台有敵意等想法。因此，這次開放除了讓陸生比照外籍生，也會取消6個月的等待期，當然也強調要陸生全額付費，不能享受政府補助。

劉廣華認為，不管開放的動機如何，總是好消息，畢竟用似是而非、不值一駁的理由，來限制陸生基本人權，決不是號稱民主又進步的政黨應該做的事。

陸生來台已中斷，在台灣就學的大陸學位生日趨減少。劉廣華提到，今年6月最後一批學士陸生畢業後，112學年度僅剩碩士292人、博士86人，在台灣總計僅378名大陸學位生，因此即便開放，真能享受到健保的陸生大概也不多。不過由此可推敲，明年大選無論哪一個陣營勝選，都有著開放陸生來台的意涵，希望這樣的想法「不是盲目的樂觀」。而兩岸以教育跟學術的交流最為中性、最不敏感，要避免兩岸敵意螺旋不斷上升的最佳方式，就該從教育與學術交流開始。

民進黨政府開放陸生，外界解讀為是向陸方釋出善意，劉廣華說：「對於教育學術交流，其實陸方也是有心的」，早在今年2月就已經有疫情後首批的大陸交換、交流生來台，

劉廣華也進一步分析，許多研究都顯示出，在兩岸教育交流中，台灣對陸生的影響大於大陸對台生的影響，來台陸生覺得台灣的環境舒適、友好，且多數均表示若有機會，願意長期留在台灣。易言之，在兩岸的教育學術交流中，台灣的影響是佔優勢的。

劉廣華說，無論如何，開放陸生加入健保無論是否有勝選的動機，只要是開放，並且能夠嘉惠陸生就是好事，「論跡不論心，樂觀期待中」。