黃君實書蘇軾《後赤壁賦》草書手卷局部。（何創時基金會提供／李怡芸台北傳真）

既是書畫鑑定專家，本身亦是「得明人精妙」的書法家，何創時基金會董事長何國慶以「二刀流」定位的書法藝術家黃君實，首次在台舉辦書法展，雖90歲高齡的他未能親自來台，夫人龐志英女士代為來台並指出：「就讓作品說話吧！」

黃君實曾任東京靜嘉堂文庫研究員、美國納爾遜美術館東方藝術研究助理。1981年加入紐約佳士得拍賣行，16年間成功開拓中國書畫的國際市場，協助籌設佳士得在香港的分公司，為佳士得拍賣行中國書畫部的首位國際主任。退休後復曾受聘為香港蘇富比拍賣行中國書畫部資深顧問。

龐志英指出，雖然拍賣行的工作很忙，但黃君實總是一有空就寫書法，完全享受於其中，此次展出《長恨歌》、《琵琶行》便是他在差旅中於飯店完成的。「他不論去哪，總會帶著毛筆和一小瓶墨水」除了自己不斷摹古，學習各大家之作，在拍賣行的工作也讓他看了許多好作品而培養出極佳的眼界。

黃君實過去曾在北京中國美術館、上海美術館、香港大會堂、杭州西湖美術館、澳門藝術博物館等處舉辦過書畫展，但卻是首次在台辦個展，龐志英表示，過去幾次展都是拿出10幾年前的作品，這次在台則是近作，並表示雖然近年受限於身體狀況，但作品卻是自己更為滿意的。何國慶也指出，黃君實作品受到台灣藏家和書法家追捧，看得便是他於古風的傳承。

黃君實的門生姚錫安指出，黃君實行書專學神龍本《蘭亭序》，也學唐菶右軍尺牘和米芾；楷書學虞世南《孔子廟堂碑》，愛其溫潤秀雅；草書宗二王（王羲之和王獻之父子），對二王草書的臨習至老不輟，此次展出的《冠軍帖》便是較為近期的作品。

黃君實除了眼力與筆力為人稱道，他的學識豐富涵蓋史實地理和歷朝詩文，姚錫安指他於孩提時代已能作榜書大字，並得姑父授以《蘭亭序》，因此對此帖感情特深。1965年書法史上知名的《蘭亭序》真偽論辯，郭沫若及附郭者指其為智永所偽，但黃君實力證非偽托，博引文史立論明確，成今日定讞。