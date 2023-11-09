在經歷史上最長的好萊塢編劇、演員罷工潮之後，產業終於迎來好消息！好萊塢演員罷工將正式將在台灣時間9日結束。好萊塢演員工會及電影電視製片人聯盟達成共識，簽訂了一份為期3年的合約，這可能也對照上週資方所反應的「有史以來最好、最棒，也是最終」的談判籌碼。

什麼叫做「最好、最棒以及最終」？根據了解，雙方在經過接近2周的談判之後，我們可以知道的是：一、演員的工作權獲得保障，不會被人工智能取代；二、大多數最低工資標準講提高7％，比美國作家協會、美國導演協會的漲幅高出2％；三、串流媒體獎金，如果演員出現在收視率最高的串流節目中，演員將獲得額外獎金；四、退休金、健康保障等等增加。對此，工會表示：合約價值超過10億美金。完整細節會在之後公布。

但這真的是「最好、最棒」的協議嗎？工會委員成員凱文直言：「當然沒有什麼是完美的，但這場協議可以說是一場創舉，一場非凡的成就。」至少，整個產業迎來的結構性的變化，他們也會在3年後看如何再有更好、更棒的改變。這場有史以來最長的好萊塢演員、編劇罷工潮總算在118天之後落幕。