立法院今舉行國會擴建公聽會，與會的學者專家均認為，立法院現址不論是在功能性、象徵性等面向，確實無法展現其民主價值，立法院長游錫堃表示，立法院於2021年4月15日成立「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會，並評選出6處優先考慮的擴建基地，分別是為中正紀念堂園區、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、高鐵彰化車站特定區、中興文化創意產業園區。

東吳大學政治系教授黃秀端認為，民主國家裡面，行政、立法是最重要互動關係，大部分國家距離都是非常近的，不論是溝通、接受質詢、討論法案等，都非常方便，也因此台北市為首選，而且立法院是跟民意最接近的地方，過去立法院周邊會有很多的抗議集會，也必須有一些空間可以讓民眾可以使用。

政治大學社會學系特聘教授顧忠華認為，行政與立法機關的距離也是必須考量的選項，將會影響委員問政、官員備詢的容易度；建築師林洲民則指出，現在「政黨溝通」與「社會溝通」非常重要，委員會經過2年半的努力，綜合評量下選出6個遷址考量地點，現在剩下最後一哩路，需要各委員積極與民眾溝通，爭取民眾認同。