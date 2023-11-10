針對2024總統大選藍白合，前總統馬英九呼籲以「全民調」方式解決。（圖取自馬英九臉書）

【全程字幕】馬英九不忍喊「全民調決勝負」 蕭旭岑驚爆內幕 @ChinaTimes

2024總統大選僅剩64天，且11/20就要展開總統候選人登記，然而藍白合卻遲遲沒有結果，讓在野支持者相當擔心，難以達成「下架民進黨」的目標。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10）日表示，自己代前總統馬英九呼籲「全民調」決勝負，由「侯柯配」或「柯侯配」對比「賴蕭配」，誰勝出就選誰。

蕭旭岑說，有六成的民意希望能夠政黨輪替，下架民進黨，馬前總統也憂心如焚，最近有一位藍營重量級的大老來看馬總統，提出一個建議方案，就是既然「賴蕭配」已經呼之欲出，那就用「侯柯配」、「柯侯配」這兩組組合，和「賴蕭配」進行對比式的民調，「哪一組勝出，藍白就全力支持這組」，他強調，該構想馬英九非常贊成。

蕭旭岑表示，因為全民調行之有年，也是過去幾十年來台灣民主選舉都採用的方式，短時間能被社會大眾所接受，而他們對國民黨總統參選人侯友宜也有絕對的信心，「我們認為在國民黨全力的團結下，大家一定可以讓侯變成總統候選人，我們要有這樣的信心，開大門走大路，才能夠取信於中間選民，說服社會大眾來支持國民黨」。

蕭旭岑說，他們覺得國民黨主席朱立倫非常的辛苦，而朱立倫為了國民黨也有所妥協，但無論是民主初選，或者是德國、日本模式，過去台灣都沒有用過，在十天內怎麼說服中間選民跟社會大眾，能夠接受這樣的模式？已經沒有時間。而全民調已經行之有年，是社會大眾和中間選民都支持的方式，因此國民黨應該要接受這樣的挑戰，而且侯友宜在許多民調都取得領先，他們對侯有堅定的信心，也認為用這樣的方式，才能說服民眾黨主席柯文哲的支持者。

蕭旭岑表示，不然要怎麼讓柯文哲的支持者心服口服投下這一票呢？如果沒有一個光明正大、正正當當的方式，而且是行之有年，社會大眾都能理解的方式，怎麼能說服民眾投下這一票呢？國民黨要成長、要壯大，一定要爭取中間選民的支持，唯有回歸社會大眾支持的形式，才能夠爭取更多中間選民的支持，才能夠進一步贏得總統跟立委大選。

蕭旭岑指出，還有十天時間，如果藍白兩黨願意，侯、柯兩個人可以坐下來，針對民調的形式、比例，以及要找哪一家做協商，若各有讓步，相信方案很快就可以出爐。他也強調，並不認為會有所謂灌票的問題，因為是用侯柯跟柯侯兩個組合，「請問民進黨要灌哪一組呢？」因此要對台灣的民眾有信心，對台灣的民主政治有信心。

蕭旭岑透露，他昨天第一時間有跟侯競辦執行長金溥聰聯絡，但沒有聯繫上，所以他已經請侯辦的中央幹部轉達給金跟侯，另外他也轉告了中央黨部的高層幹部。他說，因為他們已經不具備任何的黨職跟公職，所以都是建議，那侯辦和黨中央要怎麼思考，他們也尊重。

針對近期侯辦、柯辦因民調針鋒相對，蕭旭岑表示「這都是不必要的」，最重要是中間選民也看不下去，其實要接受什麼樣的民調形式，跟選擇哪一家民調公司，大家坐下來談，一天內就可以談出來，有些公正、有信用的民調公司，大家都接受，而是什麼樣的形式，相信只要雙方取得共識，很快就可以辦理。

蕭旭岑強調，事在人為，最重要是廣大的中間選民都在看，國民黨跟民眾黨會做出什麼樣的決定。

媒體追問，這樣會不會讓外界解讀馬英九跟黨中央的步調或方向不一致？蕭旭岑回應，他不認為，朱立倫也有這樣的彈性，朱非常辛苦，為了讓國民黨能夠在立委跟總統選舉獲得更大的支持，做了很多讓步，「我認為要還給朱主席一個公道，我們提出的方法是建議，是中間選民跟社會大眾可以接受的」。