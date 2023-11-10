台中市5樓老舊集合住宅可申請設置電梯補助，最高金額216萬元，市議員張芬郁等人10日質疑該補助「看得到吃不到」，從2017年推動至今只有1件成案，要求都發局檢討。都發局長李正偉表示，會再函告所有適用補助的大樓。

台中市議會10日都發建設水利委員會業務質詢，台中市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤聯合質詢，關切改善無障礙高齡友善居住環境。張芬郁表示，台中市目前補助電梯設備方案，分別有都更整建維護補助和內政部頒定的《原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點》，前者著重危老整建，針對電梯部分不得超過核准危老總金額的45％，後者則以改善無障礙設施，以補助增設電梯為主。

張芬郁說，台中從2017年推動該補助以來僅有3件提出申請，僅2021年核准一件，補助金額190餘萬元。反觀台北、新北都設有相關獎勵方案，台北至今已完成38件、新北完成15件，要求都發局檢討現有辦法，也可仿效雙北擬獎勵措施，另，台中老舊4樓以上透天不乏高齡長輩獨居，要求市府在行政院會時可建議中央納入長照3.0補助項目。

都發局長李正偉表示，台中市5樓沒有電梯的老舊公寓大約30-40萬戶，為了加強宣傳電梯補助辦法，會由公寓大廈管理科再次函告所有適用補助的大樓。台中的老宅數量沒有雙北多，是否修訂補助辦法的，會視有無足夠經費比照雙北模式。副市長黃國榮則表示，電梯補助能否納入長照3.0項目可研議。