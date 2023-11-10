世界先進積體電路公司持有中華信評授與的長、短期信用評等twA＋、twA-1，評等展望「穩定」。

中華信評主辦分析師許立德在10日發布的評等快訊中指出，電源管理IC（integrated circuits，IC）對世界先進的營收貢獻度極高度，如電源管理IC業務在世界先進2023年第三季營收中的占比達 63％，但該產品需求的持續低迷，且工業與汽車應用客戶已開始調整訂單，以應對需求疲弱與庫存水位升高的情況，可能會導致世界先進面臨更多的壓力，包括2023年與2024年的績效表現復甦延後。

許立德指出，世界先進在市場需求較為疲弱的情況下，將會進一步延後其產能擴張的時程，然而，現金流出也會因此略為減少。基於此，中華信評預期，世界先進的淨現金緩衝空間將會縮小，但在未來一至二年內應可維持極低的借款槓桿。

信評機構的評等快訊，並不構成授評發行人的評等調整。在相關財報最新訊息揭露後，中華信評表示，世界先進在12吋晶圓代工服務的投資策略將維持審慎，以盡量降低潛在的財務與業務風險，「此項看法維持不變」。

中華信評亦認為，該公司在決定是否投資12吋晶圓代工服務時，會將技術、客戶訂單與融資方面的完備程度等要求納入考量。世界先進的管理團隊已確認該公司目前尚未有具體的投資時程與目標。