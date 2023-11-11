陳柏霖、具俊曄第一次捕到大魚。（灰魚影像提供）

具俊曄細心觀察森林裡的各種生命。（灰魚影像提供）

由灰魚影像製作的《極島森林2》首集迎來亞洲巨星韓國歐巴具俊曄，歐巴坦承自己其實沒太多露營經驗，雖然在韓國也會與朋友一起出門郊外踏青，但睡在郊外，歐巴笑說：「真的第一次，可是收工後獨自在帳篷跟太太視訊，真的是獨特的經驗。」

第一次露營、第一次在野外過夜，歐巴也獻出第一次野炊，他表示出發前就開始反覆思索到底該準備什麼料理跟柏霖分享，後來太太一句話點醒他「你就準備你在家我們最愛的料理即可」讓他信心大增前往拍攝。而歐巴相當可愛，與陳柏霖初次見面時，歐巴不只帶行李，連晚上要料理的食材都從台北帶著，讓柏霖又驚又喜覺得被哥哥寵愛。

兩人歷經共同搭帳篷到料理，歐巴全程跟著做，幾次柏霖要他休息，他執意幫忙還說：「我們是親辜（韓文朋友意思），什麼都要一起做。」而到重頭戲晚餐料理，歐巴手腳熟捻地從開始備料到下鍋，他介紹自己做的就是韓國人最愛的家常菜「醬燒五花肉」，他解釋自己在家很喜歡料理，在台北時，有空就會下廚，他也笑言：「這道菜方便好料理又具韓國家鄉味，老婆跟小S特別喜歡吃，我們在家用餐時，這道菜是必點的菜色。」

歐巴也溫馨提醒，要做好這道韓國家常菜最重要是糖與醬油的比例，喜歡甜的朋友可以稍放多一點糖，稀釋掉醬油鹹度，讓五花肉浸在醬汁中再多滾燒3分鐘，讓肉更入味，好吃程度連柏霖吃了都幸福大喊：「可以吃到韓國人做的五花肉就是最棒的享受啊！」

陳柏霖帶著具俊曄拜訪生態廚師林鳳廷，向阿美族祖靈祭祀，並體驗傳統漁法捕撈新鮮食材，兩人第一次下水抓魚，一開始只捕到小魚小蝦，十分氣餒，最後終於捕到大魚，露出滿意的微笑。隔天兩人前往位於太平山國家森林遊樂區的翠峰湖環山步道，被封為全球第一條寧靜步道，體驗森林療癒，在台大森林環資系余家斌教授以及小助教金針菇帶領下，一同體驗「聲音地圖」、「自然療癒-尋找彩虹」兩項療癒體驗，歐巴也展現藝術天份，僅細細品味感受，立刻畫出豐富並極具生命力的作品，讓大家誇讚不已。

《極島森林2》11月12日起每週日晚上8點在台視播出，同日晚上10點在LINE TV、friDay影音、中華電信Hami video精彩上線。